VIDÉO - "On est déjà à déjà 7h30 et il nous reste 250 km" : le retour de week-end vire à la galère

Un peu plus au nord, une famille que nous avons rencontrée est partie de Brest (Finistère), tôt dans la matinée. Direction : l'Oise. D'habitude, le trajet leur prend 6 heures 30. "Là, on est déjà à plus de 7 heures 30 et il nous reste 200, 250 km", nous confie la mère de famille. Le père, lui, évoque une situation "frustrante. On va rentrer tard". Pour certains, il est difficile de prendre son mal en patience. Mais c'est plus facile pour d'autres, comme pour une passagère qui nous confie, amusée, "avoir dormi, comme les enfants" durant le trajet.