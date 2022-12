"On est dépité" : avec la grève SNCF, les longues heures de galère pour rejoindre sa destination

Leur chauffeur, c'est leur sauveur. Soulagement pour Henri ou Caroline qui attendent leur conducteur comme le Messie. Le covoiturage est pris d'assaut en cette journée de grève. Trois heures et demie de route pour Philippe, sept heures pour Catherine, et qui dit mieux, neuf heures pour Laura et ses collègues.

Elles sont obligées de louer une voiture pour rentrer à Nantes (Loire-Atlantique) : "on est dépité, oui, on est remboursé, mais on est dépité. On a neuf heures de voiture et après une longue semaine de travail, on ne s'attendait pas à ça ; et en plus, ça écourte notre week-end en famille", se désole-t-elle.