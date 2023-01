"On est la cinquième roue du carrosse" : pourquoi les concessions automobiles manquent de voitures neuves

La situation découle notamment de la crise du Covid-19. Durant les confinements, faute de maintenance suffisante de la part de nombreux transporteurs, la flotte de camions s'est considérablement réduite. Par ailleurs, les entreprises sont confrontées à une pénurie de chauffeurs routiers, et peinent à recruter. Un manque de main d'oeuvre qui devrait encore s'aggraver dans les mois à venir avec les départs en retraites et le manque de chauffeurs étrangers dont beaucoup viennent des pays de l'est et qui sont moins nombreux depuis le début de la guerre en Ukraine.

Des crises qui "se cumulent" explique à l'AFP François Roudier, responsable de la communication de la Plateforme automobile (PFA) qui représente constructeurs et équipementiers. Il énumère les différents problèmes qui plombent le secteur : "La disponibilité des composants électroniques, les difficultés de livraison des véhicules faute de chauffeurs, qui se sont accentuées avec la guerre en Ukraine, l'augmentation des coûts des matériaux et un carburant trop cher".