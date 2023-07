VIDÉO - "On fait en fonction" : après la panne géante, la galère des usagers de la SNCF se poursuit à la gare Montparnasse

Sur les quais, ceux qui ont eu la chance de partir ont croisé ceux qui arrivaient et beaucoup ont raté leur correspondance. Dans la queue pour accéder au guichet de la SNCF, ils sont nombreux à attendre une solution pour passer la nuit et pouvoir partir le lendemain. "On attend une compensation, d'avoir un hôtel, d'avoir à manger, d'avoir le prochain train demain matin", explique une passagère dans la file d'attente à Montparnasse, dans le reportage en tête de cet article. La SNCF a pris en charge leur nuit d’hôtel et leurs billets pour le lendemain.