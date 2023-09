VIDÉO - "Opération botox" : la SNCF prolonge la durée de vie de ses trains proches de la retraite

Dans un technicentre de Lille (Nord), plus d’une centaine de TGV, parmi les plus anciens, vont entièrement être vidés, désossés, puis remontés. Si les sièges et la moquette sont neufs, la plupart des 85.000 pièces de chaque train sont vérifiées et réutilisées. On y inspecte aussi la structure. Sécurité oblige, une attention particulière est portée sur le châssis. Pour en être certain, ce sera trois mois de travail minimum par train. L’objectif est de faire rouler ces rames deux à dix ans supplémentaires.