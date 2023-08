VIDÉO - Panne entre Hendaye et Bordeaux : pagaille ferroviaire dans le Sud-ouest

Des retards parfois conséquents pour certains voyageurs avec l'incertitude d'arriver à temps pour les correspondances. "On doit arriver à la gare de Bordeaux à 18h25, et on a treize minutes pour changer de quai. Il y a plus trente minutes de retard, du coup, on ne pourra pas prendre celui-là à Bordeaux", déplore un autre voyageur.

La réparation s'est terminée à 16 heures. En cas de retard supérieur à quatre heures, la SNCF promet une compensation jusqu'à une fois et demie le prix du billet.