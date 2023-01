Hidalgo annonce un "code de la rue" pour contrer les incivilités à Paris

Depuis la crise sanitaire et l'aménagement des "coronapistes", vélos, trottinettes, monoroues et autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) se sont multipliés dans la capitale. Le succès est tel que les cyclistes connaissent leurs premiers bouchons aux feux rouges : l'étroite piste du boulevard Sébastopol, une des plus fréquentées d'Europe, enchaîne les records et enregistre jusqu'à 18.000 passages par jour.