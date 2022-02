Paris-Clermont : le train de la galère

Si les incidents ne sont pas forcément plus nombreux qu’ailleurs, la ligne vieillissante affiche des retards qui sont souvent conséquents et font les gros titres des journaux. Une mésaventure qu’a connue Ludovic dimanche dernier. Pour relier Paris à Clermont, son train a mis près de huit heures pour finalement arriver à trois heures du matin lundi. "Ça m'a pourri mon week-end", affirme-t-il. "D'abord, j'ai ressenti une grosse frustration puis une certaine résignation. De toute façon, on va arriver à pas d'heure et puis c'est comme ça", poursuit-il.

Sur les réseaux sociaux, certains voyageurs sont montés en première ligne pour tenter de se faire entendre. Depuis 2015, un collectif de 850 personnes cherche par tous les moyens à faire réagir État et SNCF. "Ça ne va vraiment pas en s'arrangeant. Ce n'est pas possible de monter dans ce train et de stresser en se disant est-ce que finalement tout va bien se passer", soupire Peggy Chabaud, membre du groupe Facebook "Usagers de la ligne SNCF Paris-Clermont-Ferrand".