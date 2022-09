VIDÉO - Paris-Nantes en avion : le PSG taclé par le patron du TGV

Comme la plupart des équipes professionnelles françaises, le PSG se déplace régulièrement en jet privé, pour des raisons de rapidité et de sécurité, loin des contraintes écologiques. "Je re-re-renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et éco-mobilité", a insisté Alain Krakovitch en s'adressant au club parisien. Alors verra-t-on bientôt Kylian Mbappé et son équipe se rendre en train vers les pelouses de Ligue 1 ? Le débat est lancé.