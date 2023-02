VIDÉO - Des transports à l'heure pour deux fois moins cher qu'à Paris : mais comment fait Berlin ?

Paris, Berlin, deux réseaux de transports en commun, mais deux réalités très différentes. Si à Paris, le pass Navigo mensuel augmente et atteint 84,10 euros, à Berlin, il baisse et coûte 49 euros par mois. C'est une décision politique, pour inciter les Allemands à prendre les transports. Moins chers, ils permettent aussi d'aller plus loin. Métro, tramway, bus... depuis peu, tous les trains régionaux du pays sont inclus. Une nouveauté qui réjouit les usagers berlinois : "Ça fait une différence, surtout avec l'augmentation des loyers, qui sont de plus en plus chers", confie une passante.