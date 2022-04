Paroles de Français : indispensable voiture

Pénurie mondiale oblige, en un an, le prix des pièces a bondi ici de 35 %, alors, les clients hésitent à venir au garage. En chemin, nous croisons aussi des camionnettes, des petits utilitaires, des pros qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Peggy est infirmière libérale. Elle sillonne les routes de patients en patients. Elle en voit une cinquantaine chaque jour. Elle roule beaucoup. En un an, son budget essence a explosé : +40 %. La France est l'un des pays d'Europe qui a le plus amorti le prix du carburant. Ces jours-ci, les prix baissent légèrement. Et pourtant, diesel et essence continuent de peser fortement dans le budget des Français.