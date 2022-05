Paroles de Français : la galère des transports au quotidien

Dans cette région reculée du cœur de l'Auvergne, il y a peu de bus. Et à certains endroits, il n'y a plus aucun train, comme sur le tronçon de 48 km entre Thiers et Boën-sur-Lignon, où la ligne est suspendue depuis six ans. Pas assez rentable selon la région. Suzanne Chazelle est retraitée. Ses petits-enfants habitent à Saint-Étienne. Avant, ils prenaient le train pour venir la voir, ce qui leur est impossible aujourd'hui. Suzanne est convaincue que cette ligne peut revivre, et même redevenir rentable. Mais pour cela, il faut des horaires réguliers et des trains aux heures de pointe.