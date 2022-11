Le trafic TER interrompu entre Boulogne-sur-Mer et Calais à cause d'un affaissement de talus

À la gare de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ces panneaux annoncent la couleur. Le trafic est interrompu. Il n'y a aucun TER en direction de Calais et c'est une surprise. Pour trouver la cause, il faut partir à 20 minutes de Boulogne, à Wimereux. Événement rare, le talus s'est affaissé ce lundi soir. La pluie des derniers jours a fragilisé la terre. Des pierres sont tombées au bord des voies. C'est suffisant pour arrêter le trafic ce mardi matin, entre Boulogne et Calais.