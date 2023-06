VIDÉO - Passages à niveau : ces règles à respecter pour traverser en toute sécurité

S’arrêter au passage d’un train, ça vous fait toujours perdre du temps. "C'est vrai qu'il y a des fois, on est pressé, on veut passer en vitesse", sourit une conductrice. "Il ne faut pas ! Dès que le clignotant a commencé, même si les barrières n'ont pas commencé à descendre, il faut s'arrêter, vraiment", explique une responsable communication du réseau SNCF de Bourgogne.

Ces règles paraissent évidentes et pourtant 90% des accidents sont dus au non-respect du code des usagers. Ils sont encore nombreux, près de 100 collisions dans le pays et 20% sont mortelles. Un train met dix fois plus de temps qu'une voiture à s'arrêter, ce qui doit inciter à la vigilance, même quand les barrières sont levées.