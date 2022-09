Passages à niveau : la sécurité s'est-elle améliorée ?

Mais 98 % de ces accidents sont dus au non-respect du code de la route. Six mille véhicules et quatre-vingts trains empruntent ce passage quotidiennement. Le maire de Pavilly François Tierce souhaite donc une solution plus radicale. "Nous nous battons pour construire une nouvelle gare commune entre Pavilly et Barentin à proximité de ce passage à niveau, afin de le supprimer et de permettre aux véhicules de passer sous la voie ferrée", explique l'élu.