Autoroutes : connaissez-vous la règle du corridor de sécurité ?

L'expérimentation vise donc à mieux protéger les patrouilleurs, car des conducteurs qui ne ralentissent pas et qui ne s'écartent pas sont nombreux. "On constate qu'il y a de plus en plus d'accidents impliquant du personnel en intervention. Ces interventions ont majoritairement lieu sur les bandes d'arrêt d'urgence, donc le respect de ce corridor de sécurité éviterait de venir percuter des véhicules en intervention, que ce soit des véhicules de sociétés d'autoroute, des forces de l'ordre ou encore des forces de secours", explique Pascal Contremoulins, responsable sécurité du groupe Sanef, dans le reportage de TF1.

Les accidents qui impliquent des agents en intervention se multiplient : 42 sont survenus sur les trois premiers mois de l'année, soit deux fois plus que l'an dernier à la même période.