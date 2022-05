Péage sans barrière : ça existe déjà

Il y a trois ans à Boulay-Moselle (Moselle), il y avait encore une barrière de péage. Désormais, c'est une arche équipée de capteurs d'immatriculation. C'est une expérimentation que Laura, commerciale, souvent sur les routes, apprécie. Pour d'autres, les débuts étaient un peu compliqués. "On a juste entendu le bip et c'est tout. On se demandait même si on avait payé", témoigne une automobiliste.