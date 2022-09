Péages : augmentent-ils plus vite que le pouvoir d'achat ?

Déjà sur les cinq dernières années, les tarifs avaient fortement augmenté. Exemple pour Paris - Nantes, plus 2,60 euros, pour un Lille - Paris, plus 1,38 euro. Et lorsque l'on compare ces augmentations avec le pouvoir d'achat , la balance est déséquilibrée. Plus 5 % de hausse du côté des portefeuilles des Français contre 8 pour le tarif des autoroutes.