VIDÉO - Péages d'autoroutes : les barrières disparaissent, voici ce qui les remplacera

Sur l'A79, première autoroute sans barrière de péage depuis un an, des bornes de paiement ont été installées. "Déjà, on évite l'encombrement au niveau du poste de péage. Moi, je trouve que l'idée est sympa et certainement super pratique", s'exprime une senior. Supprimer les barrières de péage permet aussi de réduire la pollution. Mais le système ne séduit pas tous les automobilistes : "On a vraiment besoin d'une assistance pour les premières fois", observe une automobiliste.

Déployer le nouveau système coûtera environ 120 millions d'euros par autoroute. Selon les sociétés gestionnaires, le prix des péages, lui, ne devrait pas changer.