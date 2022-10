VIDÉO - Fausses cartes de carburant : attention à cette escroquerie bien huilée

Le procédé est en effet toujours le même : après avoir rempli un questionnaire, l'utilisateur est informé qu'il a gagné son prix. Mais pour obtenir son gain, il doit donner son numéro de carte bancaire. Dès qu'il est récupéré par les escrocs, ces derniers ont alors le champ libre pour se servir. Facebook a assuré à BFMTV il y a quelques jours avoir fait le ménage sur sa plateforme et supprimé plusieurs pages et publicités proposant ces offres, mais ce mardi soir, celle consultée par Cédric Chauvierre était toujours active.

En mai dernier, TotalEnergies avait déjà appelé à la vigilance face à des "fraudes et tentatives de phishing". Mais dans les périodes de flambée du prix des carburants comme en ce moment (le prix du diesel tutoie actuellement les deux euros), ces arnaques se multiplient. "On assiste à une augmentation de ces cas depuis plusieurs semaines, principalement dû au fait de la pénurie de carburants et à leur coût", note ainsi Jérôme Notin, directeur général du Groupement d'Intérêt Public Action contre la Cybermalveillance (GIP ACYMA), qui pilote la plateforme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr. "Les cybercriminels savent surfer sur l'actualité", souligne-t-il.