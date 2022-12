Pénurie d'inspecteurs : 4 mois d'attente en moyenne pour passer son permis de conduire

En 2020, le délai moyen pour passer son permis était de 45 jours. Actuellement, il faudrait attendre quatre mois, et six mois supplémentaires pour le repasser en cas d'échec la première fois. Pour garantir une attente raisonnable, certaines auto-écoles ont pris une décision radicale. "On veut que nos élèves conduisent trois heures par semaine régulièrement et quand ils sont prêts, il y aura un délai maximum de quinze jours pour passer l'examen", explique Boris Miguet, gérant.