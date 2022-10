Pénurie de carburant : les vacances de la Toussaint menacées ?

À quelques jours de retrouver sa famille, Kamélia Kadri doit se rendre à l'évidence. En raison de la pénurie de carburant, cette année, il va falloir changer ses habitudes. Et pour sauver ses vacances avec ses deux enfants et son petit frère, cette enseignante à Melun en Seine-et-Marne, cherche d'autres solutions, à commencer par le train. Sur le site de la SNCF, selon les trajets, il reste encore des places. Mais il faut faire attention. Plus les réservations sont tardives, plus les tarifs sont élevés.