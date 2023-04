VIDÉO - Permis à 16 ans : quels résultats dans les pays qui l'ont adopté ?

Abaisser l’âge du permis reviendrait à imiter d’autres pays comme l’Islande, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Slovaquie et bien sûr les États-Unis. Outre-Atlantique, on peut conduire dès l'âge de seize ans, et même à quatorze ans dans certains États. Notre équipe a rencontré Matthew Stern, un jeune Américain de 16 ans, qui apprend les bases de la conduite non pas à l’auto-école, mais avec son père. "Une fois que les gens de mon âge ont un peu de pratique, de confiance en eux, c’est parfaitement normal d’être sur la route", estime l'adolescent dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Les accidents de la route sont pourtant ici la première cause de mortalité des jeunes. Les pouvoirs publics ont durci les règles : les suspensions de jeunes permis se multiplient, et la quasi-totalité des États américains interdisent désormais la conduite de nuit aux débutants. "Les règles ont beaucoup changé depuis mes 16 ans", confirme Ed, le père de Matthew, "les jeunes conducteurs sont d'ailleurs beaucoup plus chers à assurer qu'avant".