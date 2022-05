Permis boîte automatique : moins cher et plus rapide

Comme Vlad, dont les deux parents conduisent des boîtes automatiques, les jeunes sont de plus en plus nombreux à choisir cette formation. Dans cette auto-école, le nombre d'inscriptions au permis boîte automatique a été multiplié par six en l'espace de cinq ans. Son principal attrait : il est en moyenne 30% moins cher. En moyenne, il faut compter 1 800 euros pour un permis boîte manuelle, contre 1 100 euros pour la boîte automatique. De quoi surmonter l'angoisse du volant pour cette élève après 40 ans conduire.