Permis de conduire : les nouveautés du site qui permet de consulter son solde de points

Depuis novembre dernier, un site officiel permet de connaître en temps réel le nombre de points qu’il reste sur votre permis de conduire. De nouvelles fonctionnalités vont y être ajoutées. TF1 fait le point.

Les Français perdent, en moyenne chaque année, plus de 16 millions de points sur leurs permis de conduire. Et la plupart des automobilistes, comme le montre le reportage du JT de TF1 ci-dessus, peinent à tenir les comptes. Tout le monde ne le sait pas, mais un site Internet existe pourtant pour connaître en temps réel, entre autres précieuses informations, le détail de ce solde : "Mes points permis", lancé en novembre dernier. Le gouvernement vient même de publier un arrêté au Journal officiel pour annoncer "de nouvelles fonctionnalités prochainement disponibles".

Il suffit, pour y accéder, de se rendre sur le site "Mes points permis" et de se créer gratuitement un compte, voire de passer par FranceConnect, accès universel aux administrations en ligne de l’État. Vous pouvez d’ores et déjà y consulter l’intégralité de l’historique de votre solde, qui compile l’ensemble des infractions et des retraits de points, ainsi que toutes les restitutions (les points récupérés après un certain temps sans commettre d’infraction), depuis que vous avez obtenu votre permis. L’onglet "prévisionnel", lui, permet même de consulter d’avance les restitutions à venir.

Jusqu’alors, la plateforme donnait seulement accès à un relevé d’informations restreint, stipulant "les catégories de véhicules que vous pouvez conduire et si vos droits à conduire ont été suspendus ou non". Un document pouvant être réclamé par votre assureur, notamment pour justifier de vos droits si votre responsabilité civile est engagée après un accident de la route.

Bientôt, le site vous permettra d’obtenir directement, dans l’onglet "Mes documents", un relevé d’information intégral, qu’il a longtemps fallu demander par courrier à sa préfecture. Ce document officiel contient des informations essentielles, telles que les dates de validité de votre permis, les infractions commises, les visites médicales que vous avez passées en lien avec votre permis, ou encore les stages de sensibilisation à la sécurité routière que vous avez suivis.

TF1

Le site officiel du gouvernement précise enfin que "si vous avez commis une infraction il y a peu de temps, il se peut que celle-ci ne soit pas déjà enregistrée dans le système national des permis de conduire", et donc qu’"un décalage existe entre le moment où l’infraction a été commise et la prise en compte de la perte de points correspondante sur ‘Mes points permis’". Ce délai de quelques jours concerne également la réattribution de points après un stage de sensibilisation.