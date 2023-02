Permis de conduire : pourquoi les jeunes délaissent ce qui était encore un sésame il y a quelques années

Strasbourg, la capitale du Bas-Rhin, se vante d'un impressionnant réseau de transports en commun, gratuits pour les moins de 18 ans. Avec six lignes de tramways, 39 lignes de bus et plus de 500 km de pistes cyclables, il y a de quoi se déplacer facilement et se passer de voiture semble assez tentant. Ce qui retiennent les jeunes que nous avons interrogés dans la vidéo du reportage en tête de cet article, ce sont surtout le prix de l'essence et de l'assurance.

Dans une auto-école de Strasbourg, on le constate. Sur les étagères, des dossiers d'inscription prennent la poussière, quasiment 20 ans d'âge. Certains candidats abandonnent, d'autres remettent ça à plus tard. Ce qui est sûr, selon une monitrice, c'est qu'en ville, le profil des candidats a changé. "On se retrouve quand même plus à une moyenne d'âge à partir de 23-25 ans pour le permis. Là, actuellement, on a même pas mal d'élèves d'une quarantaine d'années", précise-t-elle.