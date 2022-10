Permis de conduire : des délais toujours plus longs

Dans l’Hérault, la moitié d’entre eux étaient en grève ce lundi. Selon ces derniers, ces permis probatoires renforceraient l’insécurité routière et ne régleraient pas le manque d'effectif. “Nous, on demande l’arrêt de ces réflexions et on demande le recrutement de 200 inspecteurs, pour qu’on puisse faire notre mission correctement. Et ce délai d’attente diminue”, explique Mélanie Vannier, une inspectrice du permis de conduire. Selon nos informations, une centaine d’inspecteurs sera recrutée dès l’année prochaine.