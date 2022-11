Petite vitesse, grandes économies : le succès de la nouvelle formule "OUIGO classique" de la SNCF

Le prix d'un trajet Ouigo classique ne dépasse jamais 30 euros. Mais en contrepartie, ne vous attendez pas à un confort cinq étoiles. Ces trains Corail datent des années 80 et depuis, rien n'a vraiment changé. "Ce qui est d'origine dans ce train, c'est tout. Et on a mis des éléments de confort en plus. On a refait complètement les têtières. On a rehaussé complètement les sièges. Et on a gardé ces sièges ultra-confortables", explique Cécile Boucaut, directrice "Ouigo train classique" à la SNCF.

Les sièges, mais aussi les tables, sont les mêmes qu'il y a 30 ans, seule nouveauté : les emplacements pour vélo. Face au succès de ces trains, la SNCF pourrait élargir son offre à d'autres destinations, comme Marseille, Bordeaux ou même Bruxelles.