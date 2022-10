Petites lignes, gros budgets : le difficile retour du train

Aujourd’hui, qu’en est-il ? Pour se rendre en train à Rouen, la gare la plus proche de Louviers est à Val-de-Reuil, à quinze minutes de route. Et sur le quai, on attend avec impatience que le projet se concrétise. Selon les études, un millier de passagers pourraient emprunter chaque jour cette nouvelle ligne qui desservirait six communes.