Petits aéroports : trop nombreux en France ?

Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes, pour chaque passager sur Ryanair, le département et la région donnent plus de treize euros et trente-quatre centimes à la compagnie. En tout, l'aéroport coûte plus de trois millions six cent mille euros aux collectivités locales. C'est un soutien financier qui passe de plus en plus mal. Mais pour la société qui gère l'infrastructure, cet argent public est bien dépensé.