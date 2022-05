Petits excès de vitesse : 7 millions de points rendus aux Français ?

Chaque année en moyenne, nos permis s'allègent de 12 700 000 points. Plus de la moitié le sont à cause d'excès de vitesse de moins de 5 km/h. Après calcul, cela fait 7 366 000 points de perdus. De quoi fragiliser beaucoup de permis de conduire. Dans ce stage de récupération de points, les trois automobilistes à qui nous avons posé des questions sont là en partie à cause de leurs petits excès de vitesse.