Petits excès de vitesse : la fin des retraits de points ?

Des milliers de véhicules passent devant un radar tous les jours. La vitesse est limitée à 50 km/h, quelques kilomètres-heure en plus et c'est l'amende. Les petits excès de vitesse représentent 58 % des retraits de points. "À 3 km/h de plus, c'est ridicule d'enlever un point", s'exprime une automobiliste.