Petits excès de vitesse : les amendes en France sont-elles plus salées que chez nos voisins ?

La législation au Royaume-Uni a évolué en 2017, mais prévoit par défaut le retrait de 3 points sur le permis de conduire en cas d'excès de vitesse. À cela s'ajoute le paiement d'une amende d'un montant forfaitaire minimal de 100 livres, soit environ 135 euros. Un prix qui est appliqué à toutes les infractions jugées "mineures", dont les faibles dépassements de la limite autorisée. Attention toutefois, cette somme n'est prévue que pour les conducteurs qui ne contestent pas leur infractions. Outre-Manche, si vous contestez l'amende devant une juridiction, les règles changent : vous pouvez bien sûr obtenir gain de cause, mais dans le cas contraire, la facture peut vite devenir salée.

Les Britanniques, dans ce cas de figure, prévoient des amendes au montant variable, indexées sur le montant des revenus. En fonction de la gravité de l'excès de vitesse, un pourcentage différent de vos ressources hebdomadaires vous sera demandé. Les personnes les plus aisées peuvent ainsi être sanctionnées d'une amende allant jusqu'à 2.500 livres, soit plus de 2.800 euros. Et ce, même si le dépassement n'est que de quelques km/h.

Autre pays proche de la France bien qu'à l'extérieur de l'UE, la Suisse met en place des amendes forfaitaires pour les dépassement de 1 à 5 km/h. Le montant est de 40 francs suisses, soit environ 40 euros, mais n'est que de 20 francs suisses si l'infraction a eu lieu sur une autoroute. Attention toutefois, la somme dont il faut s'acquitter augmente fortement si l'on dépasse davantage les limitations. En ville, l'amende est de 120 euros entre 6 et 10 km/h, et de 250 euros entre 10 et 15 km/h.