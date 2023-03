Peur au volant : sur la route la plus dangereuse de France

Leur véhicule est projeté dans le champ. La portière est arrachée. Dans la voiture qui suivait, un couple et ses enfants s'en sortent aussi miraculeusement. Le conducteur qui les a percutés se serait endormi. Il n'avait pas bu d'alcool. Francis non plus. Sur cette portion de la nationale 4, le moindre écart peut être fatal. Cette partie de la nationale 4 en Seine-et-Marne est l'une des routes les plus dangereuses de France. Un accident en moyenne par semaine et depuis le début de l'année, déjà un mort et quatre blessés.