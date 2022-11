Piétons, trottinettes, vélos… Quelles sont les vraies règles sur les trottoirs ?

Sauf arrêté contraire de la mairie, rouler sur le trottoir est passible de 135 euros d'amende. Une Niçoise cumule les infractions. En plus d'être en dehors des clous, elle a un passager. Ce qui est interdit. "Je circule partout, sur les trottoirs, sur la route, sur la piste cyclable. On fait attention, donc on roule doucement", affirme-t-elle.