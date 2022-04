Plus lent et moins cher : la nouvelle offre SNCF

Petit bémol : le voyage est plus lent. Il faut compter environ cinq heures pour un Lyon-Paris, contre deux heures seulement en TGV. Un temps de trajet qui ne décourage pas Philippe. "Faire cinq heures de train ? Pourquoi pas si je peux lire, si c’est une ambiance agréable et si dans ce train, je me sens bien ? On retrouvera le plaisir des livres en papier !", lance-t-il.