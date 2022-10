Pneus hiver : embouteillage dans les garages

Pas un flocon de neige à l'horizon. Et pourtant, des embouteillages ont déjà été constatés à l'accueil d'un garage à Chambéry (Savoie). Dans l'atelier, les révisions et les réparations mécaniques sont terminées. Maxime et ses trois collègues sont lancés dans une course contre la montre pour satisfaire toutes les demandes.