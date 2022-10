Pneus hiver obligatoires : combien coûtent les équipements homologués ?

Les pneus quatre saisons "sont idéaux pour les personnes habitant en ville et dans des régions généralement non-soumises à des variations importantes de climat", note le responsable. Ils ont été conçus pour des températures entre 0 et 20 degrés mais restent performants entre -10 et 30°C. Leur conception permet donc une utilisation plus flexible tout au long de l'année. A noter qu'ils doivent comporter le logo 3PMSF - représenté par trois montagnes et un flocon de neige - pour rentrer dans le cadre de la loi Montagne.

Leur prix, du moins pour l'entrée de gamme, est relativement équivalent à celui des pneus hiver. Mais là, encore, le budget peut vite flamber en fonction du modèle recherché. Avantage notable, les pneus quatre saisons ne nécessitent l'achat que de quatre pièces (il faut en effet huit - quatre d'été et quatre d'hiver - en optant pour les pneus d'hiver).