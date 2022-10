Pneus hiver obligatoires dès le 1er novembre : ce qu'il faut faire pour éviter l’amende

Vous pouvez aussi opter pour des chaînes métalliques, destinées à un usage fréquent : un dispositif "très efficace, résistant, présentant la meilleure adhérence et tenue de route en cas de fort enneigement ou de route verglacée", souligne le site gouvernemental de la Sécurité routière. En revanche, elles sont plus difficiles à poser et plus chères que les chaussettes textiles, leur prix pouvant grimper à plusieurs centaines d'euros.

Les chaussettes, de leur côté, chiffrées à 70 euros environ, sont des dispositifs antidérapants, à utiliser plutôt occasionnellement. Plus simples à installer, elles sont aussi moins efficaces lors de fortes neiges et durent moins longtemps.