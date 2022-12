Transport : le train, réputé écologique... mais pas sur toute la ligne

Pourquoi ne peut-on toujours pas se passer du diesel ? Il y a en France 27.000 kilomètres de voies ferrées. 60% sont électrifiées. Le reste ne l'est pas. D'abord, parce que cela coûte très cher, jusqu'à deux millions d'euros par kilomètre par exemple pour la ligne entre Paris et Nogent-sur-Seine. Et aussi, parce qu'installer ces câbles aériens, des caténaires, prend plus de temps que l'on croit.

Sur l'itinéraire de Paris à Mulhouse, le départ et l'arrivée se font en mode électrique. Tout le reste, soit 330 km, se fait grâce au diesel. Pour quel bilan environnemental ? Quand le train est électrique, la question ne se pose pas : en France, c'est écologique. Selon la Cour des comptes, sur une petite ligne 100% diesel, si le TER ne transporte que dix personnes, la pollution par passager est cinq fois plus élevée qu'en voiture.