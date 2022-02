Pour éviter le péage, ils envahissent le village

Dans le centre-ville, les volets se ferment et les rues se vident de plus en plus. Monique et Michel Pauchet habitent le long de la route depuis 20 ans. Les nuisances sonores commencent dès 4h30 du matin par un flux ininterrompu de camions. Alors étant donné que la route s'invite de plus en plus dans leur salon, ils vont déménager.