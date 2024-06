Les automobilistes sont de plus en plus nombreux à adopter la voiture électrique. Mais le prix des véhicules neufs et les problèmes de recharge ont freiné cet élan, au profit d'une hybride. L'année dernière, les ventes de véhicules hybrides ont bondi de 34%.

Sandrine Stutz vient tout juste d'acheter sa nouvelle voiture. Elle parcourt en moyenne 20 km par jour pour aller travailler. Elle a opté pour une voiture hybride qu'elle paye 300 euros par mois. "C'était plus accessible à l'achat que l'électrique malgré le bonus écologique. Et puis, on est sur une consommation maîtrisée puisque je suis entre 6 et 7 L/100km en moyenne", nous explique-t-elle.

Elle n'est pas la seule à avoir choisi une hybride. En ce moment, c'est un véhicule vendu sur trois, soit deux fois plus que l'électrique. Un succès que constate la marque Toyota, pionnière du marché des véhicules à double motorisation. En effet, les modèles, qui se rechargent en roulant, s'arrachent. Ils ont beau être plus cher que les voitures thermiques, le surcoût peut être amorti en cinq ans, grâce à leur faible consommation d'essence. Ils n'ont pas besoin de borne de recharge, contrairement à l'électrique.

De son côté, Stellantis avait misé sur le tout électrique avec des modèles à recharges rapides. Pourtant, Pierre Esnot, responsable de la concession Stellantis de Montigny-le-Bretonneux, fait un constat : ses clients lui demandent surtout de l'hybride. En un an, les ventes avaient été multipliées par trois. "Pour moi, l'hybride est vraiment un véhicule de transition. Le client, qui était possesseur d'un véhicule thermique, avant de prendre la décision d'aller vers un véhicule électrique, a besoin d'être rassuré", nous explique Pierre Esnot.

Alors, pour rassurer leurs clients, certains constructeurs accélèrent sur l'hybride et ralentissent sur l'électrique. "On s'est probablement trompé sur le rythme d'adoption de cette technologie. Ça prendra plus longtemps que prévu et probablement, la voiture bas carbone ne sera pas exclusivement électrique", analyse François Lenglet, journaliste économique TF1/LCI.

Les nouveaux modèles de voitures hybrides vont se multiplier dans les mois à venir.