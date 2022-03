Train, bus, taxis… Les prix des transports vont-ils augmenter ?

Pas de hausse en vue non plus pour ceux qui utilisent le bus. Mais la situation pourrait évoluer dans les semaines à venir. "Si les coûts de l’essence restent très élevés, il faudra qu’on augmente les prix à un moment ou un autre. Ce ne sera pas une augmentation massive, mais peut-être de l'ordre de quelques centimes ou de quelques euros sur les trajets plus longs et plus chers", prévient le directeur général de "Flexibus France", Yvan Lefranc-Morin, dans la vidéo en tête de cet article.