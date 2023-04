Pour les Français, le train est toujours trop cher, selon un sondage

Au cours des trois dernières années, 53% des personnes interrogées estiment que les billets ont augmenté, dont 58% des usagers du train, un sentiment davantage partagé dans les grandes agglomérations. L'année passée, la SNCF a réalisé plus de 2 milliards d'euros de bénéfice, un niveau record, loin devant le précédent daté de 2017 (1,5 milliard), et près de trois fois plus qu'en 2021 (890 millions).

Pour promouvoir l'usage du train, 58% des répondants veulent des prix plus bas, 43% des trains davantage à l'heure et 34% qu'il soit plus nombreux. Les personnes interrogées ont plusieurs souhaits : des prix fixes, un coup de pouce des pouvoirs publics pour faire baisser les prix, davantage de cartes de réduction et des rabais exceptionnels quand il y a des pénuries d'essence.