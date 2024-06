À une époque où le réchauffement climatique s'accélère, de plus en plus de personnes cherchent à éviter l'avion pour leurs voyages, afin de ne pas alourdir leur bilan carbone. Mais écologiquement et économiquement, les alternatives sont-elles rentables ? Éléments de réponse avec une équipe de TF1 qui a bourlingué jusqu'en Irlande en train et en ferry.

Avec le réchauffement climatique, emprunter des transports moins polluants devient une nécessité. Toutefois, trouver des alternatives à l'avion, unanimement reconnu comme le moyen de locomotion le moins "propre", peut se révéler délicat. Une équipe de TF1 en a fait l'expérience en tentant de se rendre en Irlande, sans emprunter la voie des airs.

Le périple commence à 6h du matin, gare Saint-Lazare, à Paris. Place ensuite à 3h30 de train jusqu'à Cherbourg. Si ce tronçon est long, il a l'avantage de laisser le temps de dormir et d'éviter les interminables contrôles de sécurité de l'aéroport. Ce premier billet a coûté 45 euros. Une fois arrivés sur les bords de la Manche, les journalistes embarquent à bord d'un ferry. S'ouvre alors une traversée de... 17 heures. Mais pas question de s'ennuyer entre les multiples restaurants et ba, les magasins et même un cinéma, où les derniers films à l'affiche sont rejoués plusieurs fois par jour. "Dès qu'on a mis le pied sur le bateau, on oublie tout et les vacances commencent", commente une passagère.

Deux fois plus cher que l'avion

Autre point positif, les enfants ont accès à une salle de jeux. "Ils s'amusent et vu que la salle de jeu est fermée, on n'a pas à s'inquiéter s'ils courent partout. Ils ne peuvent pas se perdre et nous, on peut se détendre", se félicite une mère de famille, en anglais dans le texte. Les animaux ne sont pas non plus en reste : le fait d'opter pour un voyage à bord d'un navire permet aux animaux de compagnie de voyager un peu plus librement. "Voici notre cabine où les chiens sont les bienvenus", confirme un voyageur. Avec l'avion, la bête aurait dû voyager en soute.

Après la nuit à bord dans une cabine, le gigantesque rafiot atteint enfin les côtes irlandaises. La traversée aura coûté 162€. Reste ensuite deux heures de train jusqu'à Dublin moyennant un ticket à 13€. Au total, le voyage entre Paris et Dublin aura donc couté 220€. C'est deux fois plus qu'un trajet en avion entre ces deux destinations. Pour Benjamin Martini, alias Tolt, fondateur d'un média spécialisé, les prix doivent encore baisser pour séduire plus de monde. "C'est sûr que le prix est un frein pour beaucoup de monde qui veut se reporter vers le train ou le ferry. Mais ça ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas une vraie volonté politique d'abaisser les prix", pointe-t-il. "L'une des solutions que l'on propose, c'est d'abaisser le prix des péages ferroviaires, qui représente 40% du prix d'un billet de TGV par exemple", suggère-t-il encore.

Pas vraiment rentable pour le portefeuille donc, mais quid de l'impact sur la planète ? "On a pris le ferry parce que c'est une manière un peu plus écologique de voyager", espère, à ce sujet, un homme. Alors qu'en est-il réellement ? "Le pire mode de transport pour aller d'un point A à un point B, ça reste l'avion. L'empreinte carbone d'un ferry se situe en moyenne à 60 g de CO2 par passager par kilomètre. Pour l'avion, c'est presque trois fois plus", souligne au micro de TF1 Fanny Pointet, responsable transport maritime à l'ONG Transport et Environnement France. De ce côté-là, au moins, la case est cochée donc.