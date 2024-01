VIDÉO - Près de 90.000 demandes pour 25.000 véhicules : le succès du "leasing social" pour les voitures électriques

Environ 90.000 personnes ont demandé à bénéficier d'une voiture électrique à 100 euros par mois dans le cadre du "leasing social". Un chiffre important alors que seulement 25.000 véhicules ainsi subventionnés sont disponibles cette année. Le "leasing social", lancé en décembre 2023, est un dispositif de location avec option d'achat (LOA) à moins de 100 euros par mois pour les citadines.

Chelsea est la toute première cliente en France à recevoir les clés de sa voiture électrique à 100 euros par mois. C'est la première fois qu'elle en conduit une, et elle est déjà convaincue. Comme elle, des dizaines de milliers d'automobilistes se sont montrés intéressés par cette offre. Selon les chiffres avancés, vendredi 19 janvier, par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu dans "Bonjour ! La Matinale TF1", environ 90.000 personnes ont demandé à bénéficier d'une voiture électrique à 100 euros par mois dans le cadre du "leasing social".

Problème, seulement 25.000 véhicules ainsi subventionnés sont disponibles cette année dans le cadre de ce "bonus" ouvert aux Français les plus modestes et parcourant plus de 8000 km par an. "On regarde avec le constructeur si on peut faire 30, 35, 40 000 véhicules, pour mieux répondre aux demandes des Français qui sont éligibles", a ainsi indiqué le ministre dans la vidéo en tête de cet article.

Un "succès" pour le gouvernement

Le "leasing social", lancé en décembre 2023, est un dispositif de location avec option d'achat (LOA) à moins de 100 euros par mois pour les citadines, et 150 euros pour les familiales (hors assurance et entretien). Seuls les véhicules construits en France ou en Europe sont éligibles à ce bonus. Sans apport initial, la location est prévue pour trois ans, renouvelables une fois. L'État finance chaque location à hauteur de 13.000 euros. Avec "environ 90.000 personnes" ayant déposé une demande sur une plateforme de pré-réservation, la mesure est un "succès", s'est félicité Christophe Béchu sur TF1.

Le ministère a précisé de son côté à l'AFP que "91.000 personnes" avaient manifesté leur intérêt sur la plateforme gouvernementale, pendant les trois semaines de sa mise en service. Depuis la fermeture du site le 4 janvier, les personnes voulant bénéficier de la voiture électrique à 100 euros par mois doivent contacter directement les loueurs. Stellantis affirme dans un communiqué qu'"une centaine de milliers de clients potentiels sont entrés en contact avec les marques du groupe".