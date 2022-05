Prix de l’essence : de plus en plus de Français s’équipent d’un boîtier de conversion au bioéthanol

Le garage de Yoann Barachetti reçoit quatre demandes par jour pour une installation réservée aux véhicules à essence. Selon le garagiste, la difficulté ce sont les délais de livraison des boîtiers alors que les automobilistes sont fortement incités à s'équiper. "Actuellement, il y a des délais de 30 jours entre la prise de commande et la réception", dit-il. Les stations sont aussi de plus en plus nombreuses à proposer du super éthanol, ce qui facilite son utilisation et incite encore plus les automobilistes à s'équiper.