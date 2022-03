Prix de l’essence : les voitures électriques de plus en plus demandées

Lorsqu’on voit les prix à la pompe, on aimerait bien éviter de faire le plein. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir raccrocher le pistolet pour passer à la voiture électrique. Un intérêt grandissant qui est déjà constaté dans cette concession de l'Eure-et-Loir. Il y a deux semaines, les voitures électriques représentaient 15% des ventes, désormais c’est 43%.