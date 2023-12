Prix de la carte grise : dans quelles régions coûte-t-elle le plus et le moins cher ?

Le prix de la carte grise va augmenter dans plusieurs régions en 2024, après l'avoir déjà fait dans certaines cette année. Les tarifs en la matière peuvent beaucoup varier. On fait le point d'une région à l'autre.

La carte grise coûtera plus cher dans plusieurs régions en 2024. L'Île-de-France par exemple envisage une augmentation de 19%, faisant passer son prix de 46,15€ à 54,95€. Une modification notable qui sera soumise au vote fin décembre lors des discussions sur le budget de la région. Le but de cette hausse ? Financer notamment l'élargissement des incitations à l'achat d'une voiture plus vertueuse. En janvier, l'aide doit augmenter de 50% pour passer, par exemple, de 6.000 à 9000 euros.

Pour calculer la taxe régionale, il faut multiplier le tarif d'un cheval fiscal (CV ou cheval-vapeur, indiqué à la rubrique P6 sur la carte grise) de la région où vous habitez par la puissance fiscale du véhicule. Exemple en 2023 avec le tableau récapitulatif ci-dessous, qui fait apparaître les différences de tarifs d'une région à l'autre :

Site Service Public

Selon le site du service public, dont est issu ce tableau, la taxe régionale a déjà augmenté en début d'année dans les Hauts-de-France (+ 1,50 €), en Nouvelle-Aquitaine (+ 4 €) et dans les Pays de la Loire (+ 3 €). À noter également une hausse en Bretagne (+ 4 €). Une grande partie des régions avaient toutefois maintenu leurs taux et dispositions de 2022.

Outre la région Île-de-France, quid pour 2024 ? Toujours selon le site du service public, en Centre Val de Loire, la taxe régionale passera de 49.80€ à 55€, et l’exonération pour les véhicules "dits propres" est supprimée. En Normandie, la taxe régionale coûtera 46€ et non plus 35€,et l’exonération pour les véhicules "dits propres" est, elle aussi, supprimée. Dans les Hauts-de-France, ce sera 36.20€ contre 34.50€ à l'heure actuelle, et l’exonération pour les véhicules "dits propres" est maintenue à 50%.

À noter que, depuis le 1ᵉʳ janvier 2020, dans toutes les régions, les véhicules "propres" fonctionnant exclusivement à l'électricité ou à l'hydrogène ou avec une combinaison des deux sont totalement exonérés de cette taxe régionale.