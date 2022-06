Prix des carburants : +13 centimes en une semaine

L'essence est à 2,18 euros le litre et le gasoil à presque 2,10 euros. Malgré l'aide de l'État, les prix à la pompe n'ont cessé d'augmenter depuis le 1er avril, plus 30 centimes pour l'essence et plus 15 centimes pour le gasoil. Et cette hausse devrait se poursuivre. Actuellement, un plein de 50 litres d'essence coûte en moyenne 103 euros. D'après les spécialistes, le même plein devrait coûter 110 euros au 1er juillet, soit 7 euros de plus.